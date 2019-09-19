У Шегинях прикордонники конфіскували у 35-річного українця дельтаплан

У пункті пропуску «Шегині» чоловік хотів незаконно ввезти в Україну дельтаплан

У пункті пропуску «Шегині» 18 вересня прикордонники вилучили у водія мікроавтобуса дельтаплан, який він хотів незаконно ввезти в Україну. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

У пункті пропуску 35-річний українець обрав для руху «зелений коридор», яким рухаються автомобілі, яким немає що декларувати. Однак прикордонники вирішили детальніше перевірити мікроавтобус. У багажнику оглядова група знайшла дельтаплан без двигуна та крил.

Дельтаплан чоловік приховав у багажнику свого мікроавтобуса

За цим фактом працівники ДФС склали протокол про порушення митних правил. Виявлений вантаж вилучили.

До слова, від початку року на ділянці Західного регіонального управління прикордонники виявили та затримали дев’ять літальних апаратів, які контрабандисти використали для переправлення контрабанди за кодон. Як повідомляють прикордонники, саме такого роду контрабанду найважче виявити та перешкодити її перевезенню.