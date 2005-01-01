У «Шегинях» вилучили викрадене в ЄС авто

У молдаванина в «Шегинях» вилучили крадене авто

У пункті пропуску «Шегині», у ніч на четвер, 28 грудня, прикордонники затримали автомобіль Dacia, в якому громадянин Молдови їхав в Україну, оскільки під час перевірки спрацювала база даних Інтерполу. Про це повідомила прес-служба Мостиського прикордонного загону.

З’ясувалося, що автомобіль, 2015 року випуску, був викрадений у Бельгії. Прикордонники вивели авто із загального потоку, ініціювали додаткову перевірку та повідомили представників Укрбюро Інтерполу. У подальшому автомобіль передали поліції.

Крім цього, удень 28 грудня у цьому ж пункті пропуску прикордонники скерували на додаткову перевірку автомобіль марки «ВАЗ 21011», за кермом якого був 47-річний мешканець Львівщини. Під час поглибленого огляду прикордонники виявили ознаки, що газовий балон, яким був оснащений автомобіль, розбирали. У балоні правоохоронці знайшли 148 пачок контрабандних сигарет. У підсумку, у водія конфіскували і сигарети, й автомобіль, 1979 року випуску.

У контрабандиста вилучили сигарети та автомобіль