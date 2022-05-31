4 червня о 19:00 на одній з наймальовничіших терас області у відпочинковому комплексі «Шепільська» відбудеться вечір французької музики та атмосфери «Ville de l’amour», або ж просто музичний пікнік.

Захід відбудеться через численні прохання, повідомили організатори Fedorchuk ENTERTAINMEN та VINIL Concert agency.

«Це буде більше, ніж просто концерт, це буде вибух французької романтики під зорями! Музиканти подарують гостям коктейль з неймовірної суміші класичних творів із вкрапленнями джазових імпровізацій та шаленого драйву у стилі мануш. На сцені – чисто чоловіча команда! Програма складається з творів Рішара Гальяно, Мішеля Леграна, Джанго Рейнхардта, Юбера Жиро, Стефана Грапеллі та інших», – розповіли організатори музичного пікніка Fedorchuk ENTERTAINMEN та VINIL Concert agency.

На гостей чекає романтичний вечір під відкритим небом з літнім дрескодом для «white party»; звучатимуть найвідоміші шлягери французького кінематографу, циганський стиль мануш, а також відбуватиметься дегустація смачного французького вина та сиру.

З приємностей також втішний бонус для тих, хто дотримається дрескоду (білий одяг).

Поспішайте придбати квитки за посиланням, адже кількість місць обмежена!

Цей виступ проведуть для допомоги і перемоги, адже частина виручених коштів буде передана на потреби ЗСУ.

На території будуть розміщені банери з QR кодом, відсканувавши який можна перерахувати кошти на допомогу українській армії.

Зібрані гроші надходять на рахунок ГО Міжнародна Асоціація Мистців, далі їх передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення «А30B». Донатити можна за цим посиланням, а також через MONOBANK та PayPal.