У «Шевченківському гаю» дерево впало на дах хати XIX ст.

Олійня, на яку вночі впало дерево

Вночі у понеділок, 25 грудня, у Музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького дерево пошкодило покрівлю хати «Олійня». Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, над ліквідацією наслідків працюють працівники музею та ЛКП «Зелений Львів».

Директор музею Роман Назаровець уточнив ZAXID.NET, що йдеться про будівлю другої половини XIX ст. з села Головецько (Бойківщина), у які виробляли олію. За словами Романа Назаровця, будівля була перевезена у «Шевченківський гай» у 70-х роках.

«У третій годині ночі був сильний вітер, а дерева високі, десь метрів 30, і одне на друге впало. Пошкодило дах, збитки зараз оцінити важко. Як мінімум частину даху доведеться переробляти, якщо не весь», – сказав Роман Назаровець.