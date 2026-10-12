Цьогоріч осінні канікули у школах Рівного триватимуть з 26 до 30 жовтня. Про це ZAXID.NET повідомив начальник управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Андрій Мазур.

«Дати відпочинку для всіх школярів міста будуть однаковими, оскільки від закладів освіти не надходило звернень щодо перенесення осінніх канікул», – зазначив Андрій Мазур.

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Зазвичай осінні канікули в школах проводять в останній тиждень жовтня, зимові – в останній тиждень грудня, який також збігається з різдвяними святами, а весняні – наприкінці березня. Водночас через безпекову ситуацію педагогічні ради закладів можуть змінювати структуру навчального року та дати канікул.

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Додамо, що кінцевою датою завершення навчального року 2026–2027 визначили 30 червня 2027-го.