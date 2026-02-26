Причиною стали зимові блекаути та похолодання

У навчальних закладах Тернополя вимушено скоротили весняні канікули. Вони розпочнуться на два дні пізніше, аніж було заплановано – з 25 березня. Причиною стали відсутність електропостачання після ворожих обстрілів та погіршення погодних умов у січні. Через це школярі мали довші зимові канікули.

Весняні шкільні канікули були заплановані з 23 до 29 березня, однак школи Тернополя на відпочинок підуть з 25 березня. Також деякі навчальні заклади пропущені уроки взимку відпрацьовуватимуть по суботах. Свій графік кожен заклад обиратиме самостійною

«Разом з директорами шкіл в управлінні визначилися, що додатковий тиждень зимових канікул ми відпрацьовуватимемо по суботах та два дні канікул. Це будуть три робочі суботи, кожен заклад обирає їх самостійно», – повідомила ZAXID.NET заступниця керівниці управління освіти та науки Тернопільської міськради Ірина Сум.

Загалом, дві суботи відпрацюють у березні, а ще одну – у травні, вже безпосередньо перед літніми канікулами.