У штабі Зеленського розповіли про план співпраці з МВФ

Після парламентських виборів Україна може домовитися з Міжнародним валютним фондом про нову програму фінансування. Про це 20 травня розповів виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера та консультант Зеленського з макроекономічної політики Олег Устенко, передає «Інтерфакс-Україна».

Устенко зазначив, що перемовини з МВФ можуть розпочатися в червні або липні.

«Після виборів до ВР, думаю, можливо відкрити вже нову програму. Припускаю, що в червні-серпні розпочнеться переговорний процес щодо або відкриття нової, або перегляду старої програми», - сказав він. Він додав, що допускає можливість продовження і перегляду параметрів поточної програми фінансування, але схиляється більше до нової.

«У мене є два сценарії розвитку подій: програму закриють і почнуть нову, другий - переглянуть параметри поточної та продовжать її. Але перший - основний», - прокоментував Устенко.

Раніше, голова МВФ Крістін Лагард запевнила у подальшій підтримці України та наголосила на необхідності зберегти прогрес у просуванні ключових реформ.