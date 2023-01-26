Відвідати фотовиставку можна до 24 березня

25 січня у місті Берн в галереї ONO Das Kulturlokal відбулося відкриття фотовиставки Snap the War за ініціативи благодійного фонду «Рідні». У межах виставки представили унікальні світлини з дітьми, які перебували в зонах активних бойових дій та постраждали внаслідок війни Росії проти України, зроблені українськими фотографами Михайлом Палінчаком та Романом Бордуном.

«Наш фонд разом з авторами фото зараз є голосами цих дітей. Ми звертаємось до вас від їх імені по захист і допомогу. Щодня в Україні гинуть діти, вони отримують жахливі поранення та травми, дітей викрадають і вивозять у Росію, діти втрачають батьків та рідних. У наших дітей забрали право на щасливе, мирне дитинство, забрали можливість вчитись, їх вигнали зі своїх домівок, їх світ вщент зруйновано. Ця виставка ще одне нагадування, ще один крик наших дітей про допомогу», – говорить CEO фонду Мар’яна Романяк.

На цих фото діти, які пережили жахіття війни. Серед них – 2-річний хлопець Денис, який місяць прожив у підземному метро, ховаючись від постійних обстрілів; 17-річнний хлопець, який місяць пробув у підвалі з односельчанами, допоки українські військові не звільнили їх від російських окупантів; 10-річний хлопець, який втратив батька, коли той захищав місто Ірпінь від російських загарбників.

Відвідати фотовиставку, аби на власні очі побачити, як живуть українські діти, можна до 24 березня у робочі години галереї ONO Das Kulturlokal, вхід вільний.

Благодійний фонд «Рідні» працює в Україні з 2012 року. Протягом 10 років фонд втілює проекти для дітей та сімей з вразливих категорій населення, підтримує два дитячі будинки сімейного типу у Львові, проводить профорієнтаційні та освітні програми для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Від початку повномасштабної війни, фонд також системно підтримує дітей та сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах та постраждали від війни.