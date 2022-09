Виставка організована благодійним фондом «Рідні» за підтримки офісу омбудсмана України Дмитра Лубінця

У Варшаві триває фотовиставка Snap The War, яка має на меті показати світу, як війна вбиває дитинство українських дітей і їх шанс на щасливе майбутнє. Виставка організована благодійним фондом «Рідні» за підтримки офісу омбудсмана України Дмитра Лубінця спільно з фотографами Михайлом Палінчуком та Романом Бордуном, які поділилися світлинами з місць бойових дій з перших днів війни Росії проти України. Відвідали подію керівники національних інституцій з прав людини з регіону ОБСЄ, учасники OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR).

«Наша мета як фонду – привернути увагу міжнародної спільноти до наслідків війни та порушення права дітей. Питання їх захисту має бути на порядку денному всієї західної спільноти, а виставка – чудова можливість нагадати світу: війна триває, внаслідок війни страждають українські діти», – говорить директорка фонду Марʼяна Романяк.

Михайло Палінчак – український вуличний та документальний фотограф, який живе та працює в Києві. Кар’єру розпочав у 2008 році, з 2012 року – член Української фотографічної альтернативи, з 2014 року – член Української асоціації професійних фотографів. У 2014-2019 роках був офіційним фотографом президента Петра Порошенка. Засновник журналу Untitled та співзасновник групи Ukrainian Street Photography. Власник численних нагород, виставок та публікацій по всьому світу.

Роман Бордун – львівський фотограф і кінорежисер, член Української фотографічної альтернативи. Працює в жанрі naive. Роман вловлює дух часу та кітчу, поєднуючи медійні кліше з класичним перформансом.

«Рідні» – благодійний фонд, місією якого є подолання сирітства та розвиток інституту сім’ї. Фонд працює вже 9 років задля безпеки та благополуччя дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківської опіки та дітей, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах.

З початком повномасштабної війни вектор роботи фонду розширився: зараз фонд надає також психологічну, освітню та гуманітарну допомогу дітям та сім’ям , які постраждали від війни. Від початку війни «Рідні» надали прихисток близько 100 дітям із центральної, південної та східної України, близько 300 дітей отримали психологічну та навчальну підтримку від фахівців фонду.