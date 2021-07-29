У Сихівському районі «Львівтеплоенерго» встановлює індивідуальні теплові пункти. Загалом мають облаштувати 409. На сьогодні, вже встановили – 380, з яких 131 введений в роботу. Завершити усі роботи з ІТП у Сихівському районі планують восени, аби в новому опалювальному сезоні мешканці вже регулювали все самотужки.

У мерії кажуть, на сьогодні це єдина альтернатива отримання якісної послуги й економії енергоносіїв. «Це, практично, індивідуальний котел для багатоповерхового будинку. Відповідно, мешканці будинку можуть самостійно регулювати якість і кількість подачі у будинок тепла – гарячої води й опалення. Також, завдяки ІТП, опалення мешканці можуть отримувати цілий рік, незалежно від того, коли починається чи закінчується опалювальний сезон. Тобто, коли, умовно, опалювальний сезон ми закінчили в квітні, а в травні-червні може бути похолодання, мешканці можуть відновити собі подачу тепла. Взимку ж, натомість, можуть зупинити, коли на дворі тепло», – пояснює директор ЛКП «Львівтеплоенерго» Валентин Вольський.

Регулювати й контролювати параметри на індивідуальному тепловому пункті можна дистанційно, за допомогою спеціальної програми.

«Ви знаєте, зараз ціни, піднімають. То сказати, що кардинально змінилася оплата, не можна. Однак регулюється все нормально. Наприклад, пишуть у вайбері, кому там холодно, значить – піднімаємо. Якщо кому задушно – опускаємо. Ну регулюємо. В мене шостий поверх. В мене як було тепло, так і є тепло. А ті люди, які мають бокові квартири, або на перших поверхах, то їм зараз зручніше», – каже мешканка багатоповерхівки на Червоної Калини Галина.

«Відчутно, набагато тепліше зимою, бувало таке, що ми, навіть, писали заяву, щоб зменшити, щоб подавали менше тепла, тому що дуже було тепло», – каже мешканка багатоповерхівки на Червоної Калини Олена.

Індивідуальні теплові пункти мають встановити у 409 будинках Сихова. 380 вже облаштували, а 131 із них запущено в експлуатацію. Вартість таких покращень понад 11 млн євро. З них 10 – це грантові кошти, які повертати місто не буде.

Загалом у Львові реалізовують проект модернізації інфраструктури теплопостачання. Відповідний кредитний договір підписали у 2013 році ЛМКП «Львівтеплоенерго», ЄБРР та Львівська міська рада. Загальна вартість проекту становить 30 млн євро. З них 20 млн євро – це кредит від ЄБРР, а 10 млн євро — грант Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та екології. Грантові кошти передбачено, зокрема, для реалізації проекту зі встановлення ІТП.

«На сьогодні вже повністю реалізовано два етапи – це заміна магістральних теплових мереж від ТЕЦ-1 і встановлення диспетчеризації на ТЕЦ-1. Третій компонент – на стадії завершення – це обладнання індивідуальними тепловими пунктами багатоквартирних будинків Сихова. А четвертий компонент буде реалізовуватися з наступного року – це будівництво окремого енергоблоку на альтернативних видах палива», – розповідає директор міського департаменту житлового господарства Олександр Одинець.

Новий опалювальний сезон мешканці Сихова мають розпочати вже з індивідуальними тепловими пунктами. А на черзі – такі ж покращення у Шевченківському мікрорайоні. Та, аби досягнути найбільшої економії, кажуть у мерії, потрібно ще й утеплювати будинки, замінювати вікна та двері в під'їздах.

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