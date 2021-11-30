У вересні 2021 року Моторіна спробувала накласти на себе руки

У Полтавському слідчому ізоляторі 29 листопада померла Вероніка Моторіна, яка в лютому 2020-го застрелила в тирі інструктора. У вересні дівчину засудили до 15 років позбавлення волі.

Інформацію про смерть Моторіної першим повідомив телеграм-канал Труха-Полтава посилаючись на власні джерела.

Моторіна перебувала у СІЗО, а не в'язниці, оскільки вирок ще не набрав законної сили та тривала апеляція. Зазначається, що напередодні ввечері дівчина цілий день нічого не їла, лише пила каву й курила сигарети. В якийсь момент у неї трапився епілептичний напад. Врятувати засуджену не вдалося.

Смерть дівчини підтвердили у прес-службі прокуратури Полтавської області, пише ТСН.

«Факт смерті дівчини підтверджуємо. Причини смерті з'ясовують експерти», – прокоментувала речниця прокуратури області.

За словами керівника Полтавського обласного центру екстреної меддопомоги Дмитра Лавренка, виклик медикам надійшов 29 листопада о 19:32.

«Лікарі виконували реанімаційні заходи. О 20:53 констатували біологічну смерть дівчини», – розповів він у коментарі виданню «Суспільне».

Речниця Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Ольга Кузнецова заявила, що причину смерті засудженої мають встановити під час судмедекспертизи. Зовні ознак насильницької смерті не було. До приїзду «швидкої» допомогу їй надавали працівники установи виконання покарань.

Як інформував ZAXID.NET, 7 лютого минулого року у Полтаві в місцевому міському тирі з вогнепальної зброї смертельно поранено інструктора. Під час роботи на місці події слідчо-оперативна група встановила, що смертельні поранення працівникові тиру завдала відвідувачка, мешканка Дніпра.

Спочатку стріляла з пістолета Glock, потім – з автомата АК-74, наостанок вона взяла в руки пістолет Марголіна, який і став знаряддям вбивства.

За даними видання, Моторина зробила два постріли в інструктора, одна з куль влучила в серце. Інший інструктор хотів її зупинити, тоді вона навела зброю на нього, потім на себе, потім знову на чоловіка і нарешті приклала ствол до своєї скроні. Інструктор кинувся на неї, дівчина встигла вистрілити втретє, але під час боротьби куля полетіла в бік дверей.

У вересні 2021 року, коли суд обрав Моторіній вирок у 15 років ув’язнення, вона спробувала накласти на себе руки. Зокрема, дівчина порізала собі вени, але вижила.