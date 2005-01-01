У скутериста на Львівщині патрульні виявили марихуану

СуспільствоЮлія Лавришин, 3 червня5020

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У скутериста на Львівщині патрульні виявили марихуану
фото прес-служби Патрульної поліції Львівської області
Марихуана, яку патрульні знайшли у водія скутера

У неділю, 3 червня, вдень на трасі Київ – Чоп патрульні зупинили скутериста, у якого була марихуана. Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції Львівської області.

Біля села Деревач на трасі Київ – Чоп патрульні зупинили за порушення ПДР водія скутера Yamaha Majesty. Транспортний засіб виявився незареєстрованим. З 23-річним водієм перебувала пасажирка.

Чоловік поводився підозріло, тому інспектори провели поверхневу перевірку транспортного засобу. Вони виявили у нього невідому речовину рослинного походження зеленого кольору у поліетиленових пакетах. Водій зізнався, що це – марихуана.

Фото прес-служби Патрульної поліції Львівської області

На місце події викликали слідчих Пустомитівського відділу поліції. Водій відмовився проходити огляд на стан наркотичного сп’яніння. На нього склали протокол за керування в нетверезому стані та винесли постанову.

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