У смертельну ДТП на Львівщині потрапив туристичний автобус, який перевозив 49 дітей

Дітей та інших учасників ДТП оглядають лікарі

4 вересня на трасі Київ-Чоп в межах Львівщини трапилася ДТП між трьома транспортними засобами, серед яких – туристичний автобус, що перевозив 49 дітей. Загинув водій мікроавтобуса, інформація щодо стану дітей уточнюється.

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі поліції Львівщини, близько 20:57 на трасі М-06 біля села Банюнин Кам'янка-Бузького району у подвійній ДТП загинула одна людина. Там зіткнулися автомобілі Mercedes Vito, Volkswagen Jetta та туристичний автобус Neoplan. У ньому перебували діти.

За попередньою інформацією, загинув водій Mercedes Vito. Усіх інших учасників ДТП оглядають лікарі.

Обставини з’ясовуються.