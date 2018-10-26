У Солонці двоє дітей та 34-річна жінка отруїлися чадним газом
Суспільство — Ольга Гринько, 26 жовтня5420
Жінка з двома дітьми отруїлися чадним газом
Подія сталася у четвер, 25 жовтня, у с. Солонка, що у Пустомитівському районі. О 23:18 по вул. Черемшини двоє дітей та 34-річна жінка отруїлися чадним газом.
Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, постраждалих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували в медичні заклади м. Львова.
34-річну місцеву мешканку госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Двох дітей, 16 та 2 років, – в Львівську обласну дитячу клінічну лікарню «Охматдит».
Обставини події встановлюють.
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