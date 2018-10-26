У Солонці двоє дітей та 34-річна жінка отруїлися чадним газом

СуспільствоОльга Гринько, 26 жовтня5420

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У Солонці двоє дітей та 34-річна жінка отруїлися чадним газом
фото умовне
Жінка з двома дітьми отруїлися чадним газом

Подія сталася у четвер, 25 жовтня, у с. Солонка, що у Пустомитівському районі. О 23:18 по вул. Черемшини двоє дітей та 34-річна жінка отруїлися чадним газом.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, постраждалих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували в медичні заклади м. Львова.

34-річну місцеву мешканку госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Двох дітей, 16 та 2 років, – в Львівську обласну дитячу клінічну лікарню «Охматдит».

Обставини події встановлюють.

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