У Солонці двоє дітей та 34-річна жінка отруїлися чадним газом

Чому українці так часто труяться чадним газом.

Жінка з двома дітьми отруїлися чадним газом

Подія сталася у четвер, 25 жовтня, у с. Солонка, що у Пустомитівському районі. О 23:18 по вул. Черемшини двоє дітей та 34-річна жінка отруїлися чадним газом.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, постраждалих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували в медичні заклади м. Львова.

34-річну місцеву мешканку госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Двох дітей, 16 та 2 років, – в Львівську обласну дитячу клінічну лікарню «Охматдит».

Обставини події встановлюють.