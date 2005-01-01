На 93 році життя померла мати владики Бориса Ґудзяка

Мати Бориса Ґудзяка померла у 92-річному віці у США

У вівторок, 12 червня, померла 92-річна Ярослава Ґудзяк, мати владики Бориса Ґудзяка, єпарха Паризької єпархії Володимира Великого УГКЦ, президента Українського католицького університету. Про смерть матері владика повідомив у Facebook, зазначивши, що вона померла о 23:35 у Сиракузах (США).

Прощання та похоронні відправи в Сиракузах відбудуться 14 червня з 16:00 до 19:00 в Buranich Funeral Home (5431 W Genesee St Camillus, NY 13031). Похоронна Божественна Літургія відбудеться 15 червня о 16:00 в храмі святого Івана Хрестителя в Сиракузах (207 Tompkins Street Syracuse, NY 13204). Погребення відбудеться в суботу 16 червня о 12:00 на українському цвинтарі святого Андрія Первозванного в South Bound Brook (240 Main St, South Bound Brook, NJ 08880).

«Втратити рідну людину завжди боляче, втратити батька чи матір — це біль, який не згасне протягом усього життя. Але кожен з нас в певний час повинен це пережити, з великою вірою і надією на Божу ласку, в молитві та примиренні. Громада міста Львова сумує разом з Вами і разом з вами молиться за спокій упокоєної. Завдячуючи, зокрема зусиллями Вашої матері, Ви стали вірним душпастирем своєї Церкви та свого народу», – висловив співчуття владиці Борису Ґудзяку міський голова Львова Андрій Садовий.