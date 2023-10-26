У бойових умовах українці зможуть використати винищувачі не раніше 2024 року

Група українських пілотів розпочала льотну підготовку з основ експлуатації американських винищувачів F-16 на базі 62-го підрозділу Національної гвардії ВПС США. База, де пілоти проходять підготовку, розташована в штаті Аризона, повідомив у середу, 25 жовтня, профільний журнал Air & Space Forces із посиланням на ВПС США.

Льотчики навчатимуться на базі національної гвардії Морріс, розташованої у міжнародному аеропорту американського міста Тусон. Зазначається, що там розташований єдиний підрозділ повітряних сил США, який навчає пілотів-іноземців літати на винищувачах F-16.

«Навчальна програма відповідатиме базовим знанням і навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців», – повідомив співрозмовник журналу у ВПС США.

Курс підготовки триває приблизно пів року. Водночас, за даними американських чиновників, українські льотчики отримають власну програму із застосування винищувачів через необхідність захищати українське небо вже зараз.

Окрім практичних тренувань на винищувачах, українські пілоти навчатимуться на спеціальних тренажерах та вивчатимуть англійську мову. За даними джерела видання, льотчики з України зможуть використовувати F-16 у бойових умовах не раніше 2024 року.

Загалом на базі в Аризоні пройшли підготовку пілоти з понад 20 країн. Скільки саме льотчиків з України наразі навчаються пілотувати на F-16, не уточнюється. Зазначається, що українці також тренуються використовувати винищувачі в європейських країнах.

Нагадаємо, наприкінці вересня українські пілоти в США розпочали мовні курси для використання F-16. Навчання пройшли в Центрі англійської мови Defense Language Institute на авіабазі Лекленд у Техасі.