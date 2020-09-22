Правоохоронці США та низки європейських країн провели масштабну спецоперацію, внаслідок якої затримали 179 ймовірних злочинців, які продавали наркотики у Darknet, та вилучили близько півтонни забороненних речовин, понад 6,5 млн доларів та зброю. Про це йдеться у прес-релізі Європейської поліції за 22 вересня.

Операція відбулася під керівництвом поліції Німеччини за підтримки Нідерландів, Європолу, Євроюсту та різних урядових установ США. Загалом арешти відбулися у низці країн, зокрема у США (121), Німеччині (42), Нідерландах (8), Великобританії (4), Австрії (3) та Швеції (1).

Внаслідок операції у США та Європі затримали 179 продавців, які здійснили десятки тисяч продажів незаконного товару. Також вилучили понад 6,5 млн доларів, близько 500 кг наркотиків (включаючи фентаніл, оксикодон, гідрокодон, метамфетамін, героїн, кокаїн, екстазі, МДМА та ліки, що містять речовини, що викликають залежність), та 64 одиниць вогнепальної зброї.

Прес-служба зазначила, що розслідування для встановлення осіб триває досі.

Як інформував 5 липня ZAXID.NET, в рамках найбільшої в Європейському Союзі поліцейської спецоперації правоохоронці Великобританії, Нідерландів і Франції у координації з Європейською поліцією (Європолом) зламали секретний чат наркоторговців, заарештувавши понад тисячу осіб.