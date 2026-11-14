Танкер Atlantic Asphalt зіткнувся із пришвартованим круїзним лайнером American Heritage

У Новому Орлеані, штат Луїзіана, танкер зіткнувся з річковим круїзним лайнером, який стояв біля причалу на річці Міссісіпі. Унаслідок аварії 32 людини госпіталізували. Про це повідомляють Reuters і BBC.

Міська голова Нового Орлеана Гелена Морено розповіла на пресконференції, що аварія сталася близько полудня 13 листопада за місцевим часом. Танкер Atlantic Asphalt «втратив керування та зіткнувся» із пришвартованим круїзним лайнером American Heritage.

На момент зіткнення на борту лайнера перебували близько 180–190 пасажирів і членів екіпажу. Після удару судно перекинулося на бік і почало швидко набирати воду. Рятувальники евакуювали 87 людей ще до того, як лайнер затонув. Решту людей, які опинилися у воді, врятували за допомогою шлюпок та катерів.

“A Miracle on the Mississippi” First responders race to get passengers and crew to safety after a commercial tanker slams into a docked riverboat on the Mississippi River near New Orleans. Officials say everyone is accounted for, with 32 passengers taken to hospitals. None suffered critical injuries, according to New Orleans Mayor Helena Moreno. Two Harbor Police officers are also hospitalized in good condition. Louisiana Gov. Jeff Landry calls the outcome “a literal miracle on the Mississippi.” Download the Fox News app or go to https://t.co/4HIEkxC64k for more. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати — Fox News (@FoxNews) November 14, 2026

Морено повідомила, що всіх людей, які перебували на борту, вдалося знайти. 32 з них госпіталізували, однак ніхто не зазнав серйозних травм.

Міська голова відзначила оперативну роботу місцевих, штатних і федеральних служб, а також очевидців з інших суден. Завдяки їхнім діям вдалося уникнути людських жертв.

Navio petroleiro bate em cruzeiro no Porto de Nova Orleans, nos Estados Unidos. https://t.co/PcurbkWJKt — Renato Souza (@reporterenato) November 13, 2026

Капітан Берегової охорони США Мелані Бернхем повідомила, що, попередньо, на танкері могла статися несправність системи керування. Причини аварії ще розслідують.

За інформацією компанії American Cruise Lines, круїзний лайнер American Heritage побудували у 2015 році. Він розрахований на 150 пасажирів. На борту є ресторан, фітнес-центр і три пасажирські салони.

За даними MarineTraffic, довжина танкера Atlantic Asphalt становить 160 м – приблизно вдвічі більше, ніж круїзного судна. Судячи зі знімків із місця аварії, танкер не зазнав пошкоджень або вони були незначними. Судно відбуксирували на безпечну відстань від місця рятувальних робіт.