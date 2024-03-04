Мерилін Монро померла у 36 років

У США виставили на аукціон виставили місце поховання поруч із Мерилін Монро. Вартість права бути похованим поруч з голлівудською зіркою оцінюють від 200 до 400 тис. доларів. Нагадаємо, прах Монро похований у стіні, що розташована в Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park

В описі йдеться, що виставлене на продаж місце розташоване «у безпосередній близькості» до поховання Монро, а також до засновника Playboy Г'ю Гефнера, пише The Telegraph. Це місце у стіні, розташоване на один ряд вище та на чотири лівіше від місця поховання акторки у Лос-Анджелесі.

Місце в мавзолеї – найдорожчий серед 145 лотів на аукціоні предметів, що колись належали Монро чи мають стосунок до неї. Також продають сукні, сценарії, фотографії, щоденник акторки та навіть її губну помаду тощо. Всі вони разом оцінюються у понад 760 тис. доларів.

Мерилін Монро (справжнє ім'я Норма Джин Мортенсон-Бейкер) – кіноакторка, найвідомішими фільмами якої є «Ніагара», «Джентельмени надають перевагу білявкам», «Сверблячка сьомого року шлюбу», «Дехто любить гарячіше». Монро померла у 1962 році у віці 36 років.