Нік Кейв та Воррен Елліс уже мають досвід спільної роботи над музикою до фільмів

Режисерка байопіку про Емі Вайнгауз Сем Тейлор-Джонсон запросила музикантів Ніка Кейва та Воррена Елліса долучитися до створення фільму, що вийде у прокат навесні, повідомляє «Суспільне. Культура» з посиланням на The Guardian.

За словами Тейлор-Джонсон, вона розглядала лише Кейва та Елліса для написання музики до стрічки Back to Black. Режисерка додала, що їхня чутливість і розуміння контексту історії допоможе якнайкраще розкрити стрічку.

Кейв та Елліс мають 30-річний досвід роботи в команді. Вони були учасниками австралійського рок-гурту Nick Cave and the Bad Seeds. Згодом вони сформували інший гурт Grinderman, який працював над музикою до стрічок «Як боязкий Роберт Форд убив Джессі Джеймса» (2007), «Пропозиція» (2005), «Дорога» (2009), «Білявка» (2022).

Режисерка Сем Тейлор-Джонсон режисувала біографічний фільм «Стати Джоном Ленноном» (2009) та «50 відтінків сірого» (2015).

Сценарій до стрічки про Вайнгауз написав Метт Ґрінгалф. З Тейлор-Джонсон він уже співпрацював у фільмі «Стати Джоном Ленноном». Також він написав сценарій до фільму «Контроль» (2007) про вокаліста панк-рок групи Joy Division Єна Кертіса.