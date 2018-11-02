Вперше за п'ять років у США стратили злочинця на електричному стільці

Вид страти обрав сам засуджений, вважаючи її менш болісною, ніж смертельна ін'єкція

СвітАндрій Стець, сьогодні, 09:404530

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Ув’язнений у штаті Теннессі Едмунд Загорські став першим за п’ять років засудженим у США, смертний вирок якого був приведений у виконання через електричний стілець. Про це повідомляє USA Today.

Як повідомляється, злочинець був засуджений у квітні 1983 року за вбивство двох осіб, які хотіли придбати у нього наркотики. Такий вид страти обрав сам засуджений, вважаючи її менш болісною, ніж смертельна ін'єкція.

У 1960-і роки у США почалася боротьба проти застосування смертної кари, підсумком якої став мораторій на її виконання (діяв у 1972-1976 роках). За даними порталу deathpenaltyinfo, який веде статистику з моменту скасування мораторію в 1976 році, в країні були страчені 1484 особи, у тому числі 19 у 2018 році. Станом на жовтень 2018 року, приведення у виконання смертельного вироку в США до кінця року очікують вісім осіб.

Наразі смертна кара в США дозволена на території 31 штату. У законодавстві США прописано право страчувати засуджених через розстріл і повішення, за допомогою гільйотини, електричного стільця, а також у газовій камері.

Противники смертної кари констатують, що судові помилки неминуче призводять до страт невинних. Якщо помилково ув’язнити – випустити можна, а якщо вбити – воскресити не можливо. Також наводиться статистика, яка показує, що скасування або введення смертної кари у країні сама по собі не змінює кількості тяжких злочинів.

Нагадаємо, що 12 жовтня Верховний суд штату Вашингтон вирішив скасувати на території штату смертну кару.

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