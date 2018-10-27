У США за підозрою у розсиланні посилок з вибухівкою арештували прихильника Трампа

Білий фургон підозрюваного у розсиланні вибухівки американським політикам був обклеєний зображеннями Трампа і його політичними наклейками

У США за підозрою в розсиланні політикам вибухових пристроїв поштою заарештували чоловіка на ім’я Цезар Сайок, який виявився прихильником американського президента Дональда Трампа та, найімовірніше, діяв з політичних мотивів.

У Facebook і Twitter він викладав відео з мітингів Трампа, на яких був присутній. Крім того, він публікував пости з підтримкою Трампа та образами на адресу демократів, повідомила «Німецька хвиля».

Ймовірно, Цезар Сайок був фанатом Дональда Трампа ще до обрання останнього президентом. Зокрема, білий фургон підозрюваного увесь обклеєний зображенням Трампа та його політичними наклейками. Також відомо, що у травні 2015 року Цезар Сайок повідомив поліції, що його пограбували. За його даними, з його фургона викрали речей на майже 40 тисяч доларів. Серед них, зокрема, були 11 одиниць одягу бренду Дональда Трампа, вказаною вартістю у понад сім тисяч доларів. Слідчі тоді не змогли з'ясувати, чи дійсно відбулось пограбування.

Дональд Трамп повідомив, що він знає, що арештований підозрюваний є його прихильником, але він не відчуває провини через його дії.

Цезар Сайок був аматором-бодібілдером, який вживав стероїди, та колишнім стриптизером. Він мав фінансові проблеми та декілька разів був заарештований у різних справах. У 2002 році його арештували у Флориді через погрози здійснити вибух. У звіті про його арешт повідомляється, що він погрожував підірвати службові офіси і казав, що це «буде гірше, ніж 11 вересня». У 2013 році його засудили за крадіжку акумулятора, а у 2014 – за велику крадіжку.

У ФБР повідомили, що Цезар Сайок надіслав поштоющонайменше 13 пакунків із саморобними вибуховими пристроями, які «не були муляжами». Зазначимо, що вибухівку було надіслано, зокрема, подружжю Клінтон і Бараку Обамі, мільярдерові Джорджу Соросу, сенаторці від Демократичної партії США Максін Уотерс та іншим. Йому висунули обвинувачення у п'яти федеральних злочинах, серед яких розсилання вибухових речовин поштою та погрози колишнім президентам США. Сайоку загрожують 58 років ув'язнення.