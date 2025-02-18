Джуліанна Мур є донькою ветеранавійни у В'єтнамі

У США заборонили книгу, написану 64-річною актрисою Джуліанною Мур. Книга розповідає про семирічну дівчинку, яка вчиться приймати свою зовнішність, а саме ластовиння. Як повідомляє The Hollywood Reporter, книгу вніс до списку забороненої літератури один із департаментів адміністрації Дональда Трампа.



Акторка повідомила, що її першу книгу Freckleface Strawberry («Веснянка полуничка») заборонили розповсюджувати у школах, які перебувають у віданні міністерства оборони США (DoD).



«Цю книгу я написала для своїх сина та дочки та для інших дітей, щоб нагадати їм, що всі ми зустрічаємося з проблемами, але нас об'єднує людяність та почуття спільноти. Мені просто не вкладається в голові, що діти, які ростуть у сім'ях військових та ті, хто навчається у спецшколах Міноборони, не зможуть отримати доступ до книги, написаної людиною з таким же життєвим досвідом, як у них», – заявила Мур, зазначивши, що сама закінчила школу Міністерства оборони, оскільки її батько – ветеран війни у В’єтнамі.

Заборона на книгу в школах DoD пов'язана з масштабною ініціативою, спрямованою проти викладання тем, пов'язаних із різноманітністю, рівністю та інклюзивністю. Також повідомляється, що були заборонені книги, у яких йдеться про ЛГБТ та проблеми імміграції.



Джуліана Мур зізналася, що не може зрозуміти, що саме в її книзі для дітей виявилося «настільки суперечливим», що могло призвести до її заборони урядом США.



«Я по-справжньому засмучена і ніколи не думала, що побачу таке в країні, де свобода слова та самовираження закріплена в Конституції», – сказала актриса.



Школи DoD призначені для дітей військовослужбовців та цивільних співробітників Міністерства оборони, в них навчається близько 70 тисяч учнів у всій Америці.



Перша книга Джуліанни Мур вийшла у жовтні 2007 року та стала бестселером New York Yimes. Видання назвало цю повість простою, легкою напівавтобіографічною історією, що розповідає про дівчинку, яка відчайдушно хотіла позбутися ластовиння, але зрештою навчилася приймати його. Мур вирішила написати цю книгу, коли її маленькому синові перестала подобатися його зовнішність, вона поділилася з хлопчиком спогадами про своє дитинство, коли її, руду дівчинку з веснянками, дражнили інші діти.



Вона написала ще шість книг, на їх основі було зроблено мюзикл.