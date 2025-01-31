Портрет рибалки, який, ймовірно, написав Вінсент Ван Гог

Американська дослідницька компанія LMI Group International вважає портрет рибалки, який колекціонер придбав на гаражному розпродажі у 2016 році, роботою авторства нідерландського художника Вінсента Ван Гога. На картині зображений чоловік, який курить люльку та ремонтує сітку. Також у правому нижньому куті роботи є підпис Elimar, передає CNN.

Зазначимо, що американський колекціонер купив картину у штаті Міннесота у 2016 році за 50 доларів. Дослідники LMI Group International, які у 2019 році придбали картину в колекціонера, проаналізували пігменти фарби, переплетення полотна тощо. Фахівці дійшли висновку, що Ван Гог написав цей портрет в 1889 році, перебуваючи в психіатричній лікарні на півдні Франції. Компанія опублікувала 450-сторінковий звіт, в якому обґрунтувала свою позицію.

Попри дослідження LMI, музей Ван Гога в Амстердамі досі не підтвердив авторство картини. У 2018 році музей розглянув звернення попереднього власника картини й відмовився приписувати її художникові. Проте компанія LMI впевнена, що портрет справді намалював Ван Гог. Відомо, що митець часто роздавав свої картини друзям та легковажно ставився до етюдів. На думку фахівців, робота коштує 15 млн доларів.

Додамо, що Вінсент ван Гог – нідерландський художник-постімпресіоніст, який створив понад дві тисячі робіт. За життя Ван Гог не мав комерційного успіху, але зараз його вважають однією з найвпливовіших постатей в історії західного мистецтва.