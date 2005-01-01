У Стрийському парку відновили підсвітку фонтану «Івасик-Телесик»

Підсвітка не працювала три роки

Фонтан «Івасик-Телесик», що у Стрийському парку у Львові, знову має підсвітку. Вона не функціонувала 3 роки. Тепер скульптура казкового персонажа підсвічується жовтим, зеленим і синім кольорами.

За інформацією в.о. директора «Стрийський парк» Олени Мазурик, підсвічування відновили коштами та зусиллями працівників Стрийського парку.

Також у парку планують підсвітити ставок, де плавають лебеді.

«Ще одним важливим напрямом роботи парку зараз є стеження за чистотою води. Для цього ми будемо намагатись за допомогою насосів підтримувати циркуляцію води у ставку», — розповіла Олена Мазурик.

За інформацією керівництва парку, у ньому вдвічі збільшилась кількість відвідувачів.

Територію парку мають повністю обгородити для безпеки відвідувачів.