У Стрийському парку викрали квіткові насадження

Квіти забрали з клумб перед центральним входом

У Стрийському парку невідомі викрали квіти, які нещодавно висадили на клумбах біля арки головного входу з вул. Паркової.

Як повідомляє адміністрація парку, цей випадок трапився в ніч на 14 червня. Камери спостереження зафіксували, як чоловік, попри сильну зливу, перекладає квіти з клумб у ящики.

Було викрадено 42 насаджень сурфінії рожевого та білого кольорів, уточнили ZAXID.NET керівництво парку. Їхня вартість встановлюється.

Адміністрація парку написала у поліцію заяву. А також просить ймовірних очевидців повідомити відому інформацію.

фото адміністрації Стрийського парку