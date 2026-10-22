Під час змагань учасники зіграли 40 партій

Стрийська єпархія провела перший турнір із більярду серед священників Української греко-католицької церкви – «Кубок святого Якова». Про це повідомили у Стрийській єпархії УГКЦ.

Участь у змаганнях взяли священники зі Стрийської, Сокальсько-Жовківської, Дрогобицької, Коломийської, Львівської та Тернопільської архиєпархій. Водночас від кожної єпархії зареєструватися могли не більше трьох учасників.

Турнір розпочався зі спільної молитви у Катедральному храмі Успення Богородиці. Після цього учасники зустрілися у спортивному клубі «Феєрія Спорту». Загалом під час змагань зіграли 40 партій: 30 на груповому етапі та ще 10 у плей-оф.

Фото Стрийської Єпархії УГКЦ

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Перемогу здобув отець Андрій Марій зі Стрийської єпархії УГКЦ. Друге та третє місце посіли отці з Коломийської єпархії – отець Андрій Василів взяв срібло, а отець Юрій Зеленчук бронзу. Організатори також відзначили учасників в окремих номінаціях. Найкращим гравцем турніру визнали священника з Моршина на Львівщині Івана Пецюха, який посів четверте місце у загальному заліку. Нагороду за найкращий удар отримав отець Петро Пиріг зі Стрийської єпархії.

Переможці номінацій отримали фірмові футболки від співорганізатора змагань «Феєрія Спорту», а всі учасники – подарункові сертифікати від «Феєрія Спорт-Стрий».