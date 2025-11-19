У гуртожитку ЛНАМ працює кабінет психолога

Львівська міська рада планує виділити у 2026 році на ремонт студентського гуртожитку Львівської національної академії мистецтв 9 млн грн. Депутати з комісії фінансів та планування бюджету міської ради проголосували за виділення цієї суми. Про це повідомили на сторінці інформаційного порталу депутатів ЛМР.

Планується, що гроші скерують на ремонт аварійного даху, приміщень на другому поверсі гуртожитку на вулиці Кубійовича у Львові, встановлення сонячної електростанції та двох ліфтів. Це дасть можливість збільшити кількість житлових кімнат.

Окрім того, комісія також погодила виділення 5,2 млн грн на аварійно-відновлювальні роботи у садочку №70 на вул. Максимовича, 2, що постраждав внаслідок ракетного удару. Наголосимо, що це рішення ще мають підтримати депутати міської ради під час голосування на сесії.

До слова, торік в гуртожитку ЛНАМ відремонтували санвузли за фінансової підтримки від німецького міста Вюрцбург. Завдяки допомозі міста-побратима на всі дев’ять поверхів гуртожитку Академії подали теплу воду. Також там повністю переобладнали ванні кімнати на двох поверхах: встановили душові, нові умивальники та туалети. Раніше душові були доступні лише в підвалі гуртожитку. Також у гуртожитку ремонтують кухні та працює кабінет психолога.



Масштабна реконструкція у гуртожитку Академії триває впродовж останніх років. Ремонтні роботи організовує благодійний фонд «Друзі ЛНАМ».