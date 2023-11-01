У Сумах сворили міську військову адміністрацію. Її керівником призначили чинного заступника голови Сумської ОВА Олексія Дрозденка. Про це йдеться в указі та розпопрядженні президента, опублікованих на сайті Офісу президента 1 листопада.

Як повідомляє «Українська правда», Олексія Дрозденка призначили на посаду заступника голови Сумської ОВА в кінці червня 2023 року. Він є деканом факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету та кандидат фізико-математичних наук.

Нагадаємо, 2 жовтня 2023 року мера Сум Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу затримали під час отримання одного із траншів хабара. Затримані вимагали від місцевих підприємців гроші за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Задокументовано, що вони «обклали даниною» місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2, 1 млн грн. У разі відмови платити – погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

3 жовтня 2023 року міському голові Сум та директору департаменту інфраструктури міста повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.