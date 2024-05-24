Руслана надихнулася історіями про козацьких характерників

Українська співачка Руслана, переможниця Євробачення-2004, презентувала нову пісню «Буйна» і кліп на неї. Реліз відбувся у 51-й день народження артистки – 24 травня.

Як зазначає сама співачка, вона створила новий образ, який, проте, є продовженням її оригінального стилю. З дикого образу вона перевтілилася у буйну. На початку пісні впізнається мотив мелодії «Диких танців». Далі Руслана оперує довжелезними ланцюгами та шаблями.

«“Буйна” – це емоція. Емоція “гатити” по всьому металу одразу і по максимуму. Це буде “не тихий” альбом. Це музика, щоби збуджувати все тіло і голос до екстремального драйву», – так описує нову роботу співачка.

В англійські версії пісня називається Iron Beat. У збірці пісні є українською та англомовна. Кліп зняли у спеціальній металевій кімнаті домашньої студії Руслани, щоби створювати оригінальний металевий біт. При зйомці використовували фактури карпатських каньйонів.

Автори роботи надихнулися переказами про характерників з надлюдськими здібностями. Водночас в сюжет кліпу закладено алегоричну розповідь про намисто з чистої води.