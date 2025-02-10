У Тернополі поліція розслідує смерть немовляти після кесаревого розтину. Дитина померла 7 лютого в Тернопільському обласному пренатальному центрі «Мати і дитина». Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом смерті новонародженого хлопчика.



В поліцію звернулися родичі породіллі 7 лютого. Вони розповіли, що жінка народжувала дитину в одному із медзакладів Тернополя. Їй провели кесарів розтин, однак дитина не вижила, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 10 лютого. У пресслужбі поліції уточнили ZAXID.NET, що йдеться про обласний перинатальний центр «Мати і дитина».

Керівник медичного закладу Віктор Овчарук розповів ZAXID.NET, що в перинатальний центр пацієнтка поступила з кровотечею на 35 тижні вагітності. Це була перша вагітність. Її з приймального відділення терміново перевели в операційну кімнату.

«В операційній ми вже не вислуховували серцебиття дитини. Було прийнято рішення терміново провести кесарів розтин, щоб врятувати життя жінки, адже від масивної кровотечі вона могла померти», – повідомив ZAXID.NET Віктор Овчарук.

Правоохоронці за даним фактом внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 140 КК України (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, якщо це спричинило тяжкі наслідки для малолітньої особи). Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події. Тіло немовляти передали на проведення судово-медичної експертизи. Після її проведення стане відома причина смерті дитини.