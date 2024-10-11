Хлопчик помер у пологовому на третій день після народження

Поліція розслідує смерть немовляти в Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі. Хлопчик помер у пологовому на третій день після народження. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за неналежним виконанням професійних обов’язків медичним працівником.

Хлопчик народився в Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі «Мати і дитина» 4 жовтня. Дитина при народженні важила 2 450 грамів. При першому огляді лікарів немовля отримало 8-9 балів за шкалою Апгар. Мати та батько в коментарі «20 хвилин» розповіли, що сина встигли охрестити Романом. Це друга дитина в сім’ї Василини та Сергія Громовиків. Породілля розповіла, що сина народила на 36 тижні вагітності і в першу добу все було нормально.

«Лікарі відразу приклали сина до грудей, а згодом нас перевели в звичайну палату. Ромчик дуже плакав, важко дихав і я просила медичну сестру йому допомогти. Натомість вона лише дала свічку парацетамолу. В реанімацію дитину забрали на наступний день, 5 жовтня, а вже зранку, 6 жовтня, мені сказали, що ліки йому не допомагають і він помирає. Ми лише встигнули його охрестити», – розповіла Василина Громовик.

Сім'я живе у селі Мала Плавуча Козівської громади, а чоловік – військовий і зараз перебуває на фронті. Директор Тернопільського обласного клінічного перинатального центру «Мати і дитина» Віктор Овчарук зазначив, що лікарі діяли за протоколом.

«Вранці наступного дня наш медик побачив, що у новонародженого синюватий колір шкіри, що означає проблеми з диханням. Тоді дитину одразу забрали. У реанімації медики діяли за протоколом, ввели дитині два антибіотики, але вже нічого не допомагало. Зранку 6 жовтня констатували смерть», – розповів Віктор Овчарук.

В поліції Тернопільщини ZAXID.NET повідомили, що за фактом смерті новонародження хлопчика відкрили кримінальну справу. «Кримінальне провадження відкрито відповідно до с. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України. Це неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років», – розповів речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Також, якщо провину лікарів доведуть, то їм загрожує і позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Документи по цій справі вилучені і передані на експертизу. Остаточну причину смерті визначить експерти. Наразі триває слідство.