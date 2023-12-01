Канікули триватимуть до 7 січня 2024 року

В Тернополі зимові канікули розпочнуться на тиждень скоріше, а ніж планували на початку навчального року. Стартують вони у першій половині грудня. Таке рішення пов’язане з тим, що у вересні та жовтні школярі відпрацювали навчальний матеріал по суботах.

Зимові канікули для тернопільських школярів стартують з 13 грудня, і триватимуть до 7 січня 2024 року. Діти при цьому відпочиватимуть від навчання довше, ніж більшість учнів в Україні в цей період. Таке рішення прийняло тернопільське міське управління освіти та науки.

Школярі попередньо провчилися вісім субот. Це дало можливість збільшити тривалість їхнього зимового відпочинку, зазначила ZAXID.NET керівниця управління освіти Тернопільської міськради Ольга Похиляк.

Другий семестр у тернопільських школах стартує з 8 січня 2024 року. Також навчання починається і в навчальних закладах сіл, які входять в тернопільську громаду. Нагадаємо, у школах громади навчається майже 30 тисяч учнів.