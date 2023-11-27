Зимові канікули триватимуть від 2 до 3 тижнів

У школах Львівської громади заклади освіти самостійно затверджують структуру навчального року. У більшості зимові канікули розпочнуться з 25 грудня та триватимуть від двох до трьох тижнів. Про це у понеділок, 27 литопада, повідомляє Львівська міська рада.

За словами керівника управління освіти Львова Андрія Закалюка, управління лише отримує інформацію від усіх шкіл про організацію навчального процесу. Час і тривалість канікул школи визначають самостійно.