Львівська міськрада оприлюднила графік зимових канікул у школах громади
Кожна школа самостійно вирішує, коли розпочнуться канікули та скільки вони триватимуть
Суспільство — Діана Праведна, 0 0
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Зимові канікули триватимуть від 2 до 3 тижнів
У школах Львівської громади заклади освіти самостійно затверджують структуру навчального року. У більшості зимові канікули розпочнуться з 25 грудня та триватимуть від двох до трьох тижнів. Про це у понеділок, 27 литопада, повідомляє Львівська міська рада.
За словами керівника управління освіти Львова Андрія Закалюка, управління лише отримує інформацію від усіх шкіл про організацію навчального процесу. Час і тривалість канікул школи визначають самостійно.
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