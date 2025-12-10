Обладнання надав Червоний Хрест Тернопільщини

У Тернополі в середу, 10 грудня, відкрили реабілітаційний простір для дітей і підлітків з порушеннями опорно-рухового апарату, неврологічними та ортопедичними захворюваннями. Це приміщення, яке повністю пристосували для реабілітації неповнолітніх. Усе обладнання надав «Червоний хрест Тернопільщини».

Реабілітаційний простір облаштували в дитячій поліклініці Тернопільської комунальної міської лікарні №2, що на вулиці Гоголя. Для того, щоб діти та підлітки могли комфортно проходити реабілітацію, для простору виділили велике приміщення на першому поверсі. Ремонти провели коштом лікарні, а обладнання надав «Червоний хрест».

«У просторі – вдосталь обладнання для реабілітації. Це табурет на колесах, бруси для відновлення навичок ходьби, балансувальна півсфера, балансувальна подушка, реабілітаційна бігова доріжка, шведська стінка, килимки для вправ, степ-платформа, реабілітаційний тренажер, фітболи, велотренажер, еспандери», – повідомили на сторінці «Червоний хрест Тернопільщини» в фейсбуці.

Доступ до реабілітації матимуть усі неповнолітні пацієнти Тернопільської громади. Для того, щоб записатися на процедури, батьки чи опікуни дітей та підлітків повинні звернутися до свого сімейного лікаря. Медик спрямує в реабілітаційний простір і призначить необхідну кількість процедур.