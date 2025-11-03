Дев’ятикласник Андріан Гордійчук представив розумний тренажер, який допомагає людям відновити ходу

Дев’ятикласник обласного наукового ліцею в Клевані Андріан Гордійчук увійшов до числа переможців всеукраїнського конкурсу Material Tech Startup, який організувала Мала академія наук України. Фінал змагання відбувся в Івано-Франківську й зібрав найталановитіших школярів із різних областей.

Як повідомила пресслужба Рівненської обласної ради, разом із наставником Віталієм Переходьком Андріан представив стартап StepUp – розумний тренажер (ортез), який допомагає людям після травм або операцій відновити ходу, зміцнити м’язи ніг і повернути впевненість у рухах. Проєкт посів друге місце серед десятків розробок з усієї України.

Прототип тренажера для реабілітації військових (фото Рівненської облради)

«Хлопець живе біля госпіталю, де проходять відновлення захисники. Щодня бачить тих, хто потребує реабілітації, та вирішив зробити свій вклад у велику справу», – написав у фейсбуці голова облради Андрій Карауш.

За його словами, у світі є допоміжні тренажери для реабілітації, їх виготовляють у США, Ізраїлі та Японії. Проте серед переваг свого тренажера Андріан Гордійчук вказує простоту конструкції та можливість модифікації, низьку собівартість виготовлення й універсальність застосування – він не потребує спеціального персоналу.

Додамо, що обласний науковий ліцей у Клевані – це освітній заклад Рівненської обласної ради, який спеціалізується на STEM-освіті, робототехніці та поглибленому вивченні інформатики й іноземних мов. Тут навчаються діти з різних громад Рівненщини, а також з Волині та Харківщини.