На базі коледжу в Рівному відкрили навчальний готель із девʼятьма номерами

У Рівному завершили модернізацію фахового коледжу ресторанного і готельного бізнесу. За гроші Європейського Союзу в закладі з’явився окремий корпус із лабораторіями, навчальний готель із дев’ятьма номерами, а також оновлені класи. Про це повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий у середу, 22 жовтня.

За його інформацією, модернізація коледжу стала можливою завдяки підтримці ЄС. У межах програми EU4Skills на будівельні роботи інвестували понад 2 млн євро, ще близько 334 тис. євро – на закупівлю сучасного навчального обладнання. Модернізація дала змогу збільшити площу коледжу на 40%. Так, у закладі зʼявилися:

новий навчальний корпус із лабораторіями з перероблення молока, харчових технологій, зокрема виробництва напоїв;

навчальний готель із девʼятьма номерами різних категорій;

сучасні аудиторії та обладнання для практичної підготовки.

«Завдяки оновленню матеріально-технічної бази коледж отримав ліцензію на набір 240 учнів профільної середньої школи та розпочав підготовку фахівців за двома новими спеціальностями – варника харчової сировини та продуктів, а також майстра готельного обслуговування», – зазначив Оксен Лісовий.

Міністр освіти та науки додав, що у межах фокусної реформи професійної освіти уже вдалося оновити навчальні простори й обладнання у 120 коледжах України – за гроші державної субвенції та завдяки підтримці партнерів.