Рівненська медична академія розташована на вулиці Миколи Карнаухова

Рівненська медична академія отримала ліцензію від МОН на навчання лікарів. Із вересня 2025 року студенти зможуть здобути додаткові ступені вищої освіти. Про це повідомив 20 листопада голова обласної ради Андрій Карауш.

«Рівненська медична академія отримала ліцензію на навчання 85 студентів. Ішли до цього довго, формували базу, захищали дисертації та здобували наукові ступені, аби відповідати всім вимогам. Тривалість навчання – 6 років і лише денна форма, далі інтернатура і аспірантура, відповідно до вузької спеціалізації», – написав Андрій Карауш у Facebook.

Раніше студенти медичної академії могли отримати виключно дипломи бакалавра та магістра. Крім того, магістратура була передбачена лише за трьома спеціальностями – медсестринство, фармація, а також терапія та реабілітація. На сайті закладу вказано, що вартість річного навчання на денній формі коливається від 30 250 грн до 42 900 грн.

«Питання щодо інших спеціальностей, за якими студенти зможуть здобути додаткові ступені вищої освіти ще вирішується. В академії на це є рік», – зазначив радник голови Рівненської облради Іван Марчук.

Додамо, що Рівненська медична академія має чотири корпуси, основний розташований на вулиці Миколи Карнаухова. У 1945 році заклад почав працювати як фельдшерсько-акушерська школа, у 1954 році став училищем, а у 2018 році його офіційно оформили комунальним закладом вищої освіти.