У школах Тернополя визначили дати осінніх канікул. На перепочинок школярі підуть з 26 жовтня, а триватимуть канікули до 1 листопада (включно). В управлінні освіти Тернопільської міської ради розповіли ZAXID.NET, що дирекція кожного навчального закладу може самостійно обирати дати проведення канікул.

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У більшості навчальних закладів у Тернополі осінні канікули триватимуть один тиждень На навчання учні повернуться у понеділок, 2 листопада.

Дату завершення навчання в школах населених пунктів Тернопільської громади ухвалює педагогічна рада кожного окремого закладу. Канікули також будуть і в професійно-технічних коледжах міста.

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