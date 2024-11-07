У фільмі йдеться про російське кіно як засіб пропаганди

7 листопада в Торонто відбудеться спеціальний показ документального фільму «Zinema» українського режисера Корнія Грицюка та дискусія із міжнародними експертами про методи протидії дезінформації.

Документальний фільм «Zinema» досліджує, як російське кіно з 1990-х років стало інструментом пропаганди, поширення ксенофобії та шовінізму, розкриваючи його роль у формуванні наративів, що підтримують антидемократичні цінності та агресивну політику.

Цей показ є важливою подією для підтримки обговорень у канадському суспільстві питань пропаганди, маніпулятивного контенту та дезінформації. У програму цьогорічного TIFF був включений фільм «Росіяни на війні» режисерки Анастасії Трофімової, який звертається до питання суспільної підтримки війни Росії проти України. Фільм викликав хвилю протестів української діаспори та дипломатів в Канаді та сприяв міжнародній дискусії про вплив пропаганди в кіно.

Після показу «Zinema» відбудеться панельна дискусія з міжнародними експертами, під час якої обговорять етичні виклики для кураторів кінофестивалів, методи протидії дезінформації та важливість відповідального висвітлення воєнних подій.

Серед запрошених експертів:

Кріс Александер, колишній міністр громадянства та імміграції Канади, екс-посол Канади в Афганістані;

Анжела Мерфі, редакторка відділу міжнародних новин канадського видання у The Globe and Mail;

Тім Мак, засновник медіапроєкту The Counteroffensive;

Мирося Ватаманюк, модераторка, екс-програмерка міжнародного кінофестивалю Hot Docs у Торонто.

Ініціатором показу та панельної дискусії став генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко. Співорганізатором виступила українсько-канадська кінематографічна спільнота, зокрема українська продюсерка Анна Паленчук, яка наразі проживає в Торонто.

«Росія воює проти України не лише на полі бою. Російська агресія – гібридна. Вона включає активну дезінформацію в світі, яка має на меті підірвати міжнародну підтримку України. При цьому, основним завданням російської пропаганди не є переконати світ в тому, що Росія не порушує міжнародне право та Статут ООН, скоюючи злочини в Україні. Їхнє завдання – змусити світ сумніватися, вбити клин у єдність та рішучість єдиної позиції демократичної спільноти. Як на мене, фільм «Зінема» режисера Корнія Грицюка вдало дослідив як така російська дезінформація та маніпулятивний контент просувається через російське кіно», – зазначив генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко.

«У часи, коли дезінформація набуває небачених масштабів, такі фільми, як “Zinema”, відіграють важливу роль у висвітленні правди та протидії пропаганді. Ми прагнемо донести до канадських глядачів, наскільки підступно Росія десятиліттями використовує кіно як інструмент маніпуляцій. Результатом подібних дискусій має стати усвідомлений вибір не відбирати пропагандистські російські фільми на кінофестивалі в Канаді», – додала кінопродюсерка Анна Паленчук.