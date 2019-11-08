У Трускавці збираються збудувати найбільший у Східній Європі аквапарк

Аквапарк будуватимуть на місці найвищої будівлі Львівщини, що не експлуатується

У Трускавці на Львівщині планують збудувати найбільший у Східній Європі аквапарк. Про це «Інтерфакс-Україна» розповів міський голова Андрій Кульчинський.

«Два місяці тому ми провели конкурс на аквапарк, який виграла компанія з Києва. Мінімум рік триватиме проектування, потім – 3-4 роки цілодобового будівництва, оскільки це величезний проект на 3 га», – каже він.

За його словами, аквапарк збудують на місці найвищої будівлі Львівщини, що не експлуатується, – 25-поверхівки на виїзді з Трускавця, яку інвестори або знесуть, або реконструюють. Згідно з концепцією, проект також буде включати готельні номери.

Трускавець – місто обласного значення на Львівщині, бальнеологічний курорт біля передгір'я Східних Карпат за 90 км від Львова. Населення Трускавця становить приблизно 30 тисяч мешканців. Як каже Андрій Кульчинський, зараз у місті в готелях та санаторіях можуть розміститися приблизно 14 тисяч людей. У 2018 році в Трускавці відкрили два нові готелі, а наразі зводять ще три з іноземним капіталом.

«У центрі будує готель інвестор з Туреччини, ще один – інвестор з Азербайджану, а інвестор з Казахстану вже завершує будівництво. 2018 рік був рекордним за останні 10 років за кількістю відпочивальників. Цьогоріч ідемо приблизно на тому ж рівні – 172 тисячі людей за 9 місяців проти 174-х минулого року за цей же період. При цьому 30% туристів – іноземці, з яких найбільше поляків, а також азербайджанців, молдован і білорусів», – сказав він.

Наразі на Львівщині працюють два аквапарки – у Львові, який є найбільшим критим аквапарком України, та в Східниці, що відкрився минулого року.