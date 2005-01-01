У центрі Харкова підірвали джип екс-заступника начальника місцевої поліції

Заряд заклали під автомобілем Dodge, який належить екс-заступникові начальника поліції

У понеділок вранці, 25 грудня, в Харкові підірвали машину колишнього заступника начальника ГУ Нацполіції у Харківській області Миколи Черемухина, який зараз очолює відділ оперативних розробок у східному регіоні. Про це із посиланням на джерело в правоохоронних органах написало агентство «Інтерфакс-Україна».

Як зазначається, вибух стався близько 6:20 у дворі будинку №15 на вулиці Культури. Заряд заклали під автомобілем Dodge, який належить екс-заступникові начальника поліції. В результаті вибуху ніхто не постраждав, проте осколками пошкоджені ворота гаражу і сім сусідніх автівок.

За попередніми даними, зловмисники встановили під машиною чотири гранати Ф-1, проте одна з них (розміщена під переднім колесом) з якихось причин здетонувала завчасно. Три інші вибухотехнікам довелося знешкоджувати вже на місці. «Швидше за все, заклали 4 гранати, які мали вибухнути коли автомобіль рушить з місця, але одна вибухнула завчасно», - повідомив співрозмовник «Інтерфаксу-Україна».

Фото: NewsRoom

Нагадаємо, «Східний корпус» раніше звинувачував Черемухина в організації каналу контрабанди, в тому числі наркотичних засобів, із зони АТО.

Раніше повідомлялося, що 20 грудня у Харкові невідомі підпалили елітний автомобіль чоловіка судді Світлани Муратової, яка обирала запобіжний захід підозрюваним у скоєнні масштабної ДТП на вулиці Сумській - Олені Зайцевій та Геннадію Дронову.