У центрі Львова п’ятеро людей отруїлись природнім газом

Вночі у п’ятницю, 23 березня, у одному з будинків на вул. Вічева, що у Галицькому районі Львова, п’ятеро людей отруїлись природнім газом. Як інформує департамент цивільного захисту ЛОДА, серед постраждалих є 4 дітей.

Інцидент трапився о 01:17 на вул. Вічева. Усі постраждалі є жителями міста Берегово, що на Закарпатті. Їх госпіталізували у Львівську обласну дитячу клінічну лікарню у стані середнього ступеня важкості. Серед постраждалих є 20-річна людина та четверо дітей віком 17, 16, 3 та 1 рік.

Приблизно о 02:00 було припинено подачу газу до квартири. Причини події встановлюються.