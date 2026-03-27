Скульптуру експонуватимуть на Народній площі упродовж кількох місяців

У п’ятницю, 27 березня, на Народній площі в Ужгороді відкрили монументальну інсталяцію «Реконструкція подій» художника Михайла Деяка. Скульптуру експонуватимуть в центрі міста упродовж кількох місяців.

Як повідомили у Департаменті культури Закарпатської ОВА, висота скульптури – 7,5 метра, її форми ламані й експресивні, а насичений червоний колір нагадує про кров і руйнування, завдані війною. Поруч з інсталяцією встановлено табличку з QR-кодом для донатів на підтримку ЗСУ.

Автор інсталяції, випускник Ужгородського коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі Михайло Деяк, розповів, що працював над проєктом упродовж 2024–2025 років, перебуваючи під враженням від фронтових подій.

«Ця форма є збиральним образом нашої війни і знищення, а назвою “Реконструкція подій” я намагаюсь змусити глядача згадати власний шлях, який він пройшов за ці роки. Колір я підбирав максимально складний червоний, який нагадує кров та розірване тіло», – зазначив Михайло Деяк.

Раніше «Реконструкцію подій» могли побачити кияни – у Ботанічному саду імені Миколи Гришка.