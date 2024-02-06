Патрик Вега на тлі афіші

У Варшаві презентували тизер до майбутнього трилеру «путін», у якому показано історію життя російського диктатора від дитинства до самої смерті. Режисером фільму став відомий польський кінопродюсер Патрик Вега.

У картині життя Путіна показано з 10-річного віку та показані головні події його біографії: насилля з боку вітчима, а потім війна в Чечні, терористичні атаки на Дубровці та в Беслані. Режисер не омине увагою й повномасштабне вторгнення на територію України, повідомляє «Радіо Свобода».

Вега у своєму фільмі також прогнозує смерть російського диктатора. У тизері глядачі можуть побачити Путіна у підгузку в лікарні.

«Я заглянув у майбутнє і показав те, що хоче побачити весь вільний світ», – сказав режисер.

Патрік Вега наголосив, що не боїться за свою безпеку. На його думку боятися мають в Росії. Він вважає, що його зброєю є камера й саме у такий спосів він хотів завдати удару.

«Якщо ми будемо боятися, то за мить Путін буде в Європі. Я вважаю, що то він повинен боятися нас, а не ми його. Цей фільм має пояснити світові так звану "російську душу" і те, чому росіяни такі неадекватні. Це така собі "інструкція обслуговування" Путіна, пояснення правил його гри, абсурдності російської пропаганди»,– вважає Патрик Вега.

Прем'єра фільму запланована на першу половину 2024 року.