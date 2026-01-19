Споруда має з’явитися на місці колишнього RFK Stadium у Вашингтоні, з урахуванням плану міста

Американський клуб Washington Commanders та архітектурна студія HKS оприлюднили перші концептуальні рендери свого майбутнього стадіону – великої сучасної арени, яка стане новим домом команди та зможе приймати понад 70 000 уболівальників, передає Dezeen.

Споруда має з’явитися на місці колишнього RFK Stadium у Вашингтоні з урахуванням плану міста.

«Кожне проєктне рішення базується на значенні місця, сформованому місцевою, регіональною та національною історією, а також поколіннями спогадів, пов'язаних зі стадіоном RFK», – сказав глобальний директор HKS Марк А. Вільямс.

Фото Washington Commanders/HKS

Стадіон стане сміливою громадською пам’яткою, яка продовжить архітектурну спадщину міста впевнено, динамічно та безсумнівно у стилі Вашингтона, переконані архітектори. За словами архітектурної студії, форма даху стадіону «створює динамічний, але поважний профіль, що підіймається, щоб вітати відвідувачів з півночі та півдня, зберігаючи при цьому меншу присутність вздовж осі схід-захід з повагою до Капітолія США та пам'ятників».

Сама будівля буде оточена білою колонадою, яка нагадуватиме міські пам’ятки. А навколо лінії даху колони перетинатимуться з масивною рамкою, що обрамляє край чаші. Колони, найімовірніше, будуть виготовлені з кольорового бетону.

В основних вхідних точках на східній та західній сторонах чаша буде опускатися вниз, утворюючи широкий вхід зі скляним фасадом. Усередині стадіону поле буде заглибленим, тобто відвідувачі будуть заходити на вищий рівень, подібно до стадіону Аllegiant Stadium у Лас-Вегасі.

Фото Washington Commanders/HKS

Тверде покриття навколо стадіону дозволить проводити передматчеві збори та інші публічні заходи.

Через близькість до столиці дизайн став предметом національних дебатів. Голова Національної комісії з планування столиці на засіданні в грудні запропонував, щоб стадіон був «класичним». Проте джерело, близьке до проєкту, повідомило, що рішення про встановлення колонад на стадіоні було прийнято задовго до цих коментарів, і що керівництво та архітектори будуть співпрацювати з NCPC, яка має консультативне, але не остаточне право голосу в цьому питанні.

Президент Washington Commanders Марк Клаус у своїй заяві щодо оприлюднення дизайну наголосив на акценті на футболі, а також на важливості споруди для ширшої громади. Триває процес залучення громади до обговорення дизайну.

Фото Washington Commanders/HKS

«Ми проєктуємо стадіон, який підсилює енергію футболу, підтримує цілорічні заходи та стає місцем, яким громада може пишатися. Ми з нетерпінням чекаємо на відгуки від нашої громади, оскільки дизайн продовжує розвиватися», – сказав Клаус.

Клуб Washington Commanders продовжуватиме грати на своєму нинішньому стадіоні, док новий стадіон не відкриється приблизно у 2030 році.