Гран-Прі фестивалю присуджено кінострічці «Довбуш»

У Великій Британії завершився фестиваль українського кіно «Птах». Цього року він відбувся вже вдруге. Організатори назвали переможців.

Головна нагорода – Гран-Прі фестивалю присуджено кінострічці «Довбуш» режисера Олеся Саніна.

На звання «найкращий повнометражний художній фільм» було номіновано наступні кінострічки:

«Довбуш» режисер Олесь Санін;

«БожеВільні» режисер Денис Тарасов;

«Тарас. Повернення» режисер та автор сценарію Олександр Денисенко.

Перемогу отримав «БожеВільні» режисера Дениса Тарасова.

На звання «найкращий режисер повнометражного ігрового фільму» номіновані:

Денис Тарасов за фільм «БожеВільні»

Олесь Санін за фільм «Довбуш»

Ахтем Сейтаблаєв за фільм «Мирний-21»

Перемогу отримав режисер Денис Тарасов за фільм «БожеВільні»

На звання «найкращий композитор повнометражного ігрового фільму» було номіновано:

Аллу Загайкевич та Олександра Чорного за музику до фільму «Довбуш»

Хоссейна Мірзаголі за музику до фільму «БожеВільні»

Перемогу отримали Алла Загайкевич та Олександр Чорний за музику до фільму «Довбуш» режисера Олеся Саніна.

На звання «найкращий оператор повнометражного ігрового фільму» було номіновано:

Сергія Михальчука за роботу у фільмі «Довбуш»

Юрія Короля за фільм «Мирний-21»

Євгена Кірея за фільм «БожеВільні»

Олександра Кришталовича за фільм «Тарас. Повернення»

Перемогу отримав Олександр Кришталович за роботу у фільмі «Тарас. Повернення» режисера Олександра Денисенко.

На нагороду за «найкращий сценарій повнометражного ігрового фільму» було висунуто:

Ксенію Заставську та Симора Гласенко за сценарій фільму «Божевільні»

Сергія Касторних, Анатолія Коцюрбу, Ярослава Яриша за сценарій фільму «Мирний-21»

Олександра Денисенко за сценарій фільму «Тарас. Повернення»

Перемогу отримали Ксенія Заставська та Симор Гласенко за сценарій фільму «БожеВільні»

На нагороду в номінації «найкращий актор другого плану повнометражного ігрового фільму» було висунуто:

Віталія Салія за роль у фільмі «БожеВільні».

Олексія Гнатковського за роль у фільмі «Довбуш»

Максима Девізорова за роль у фільмі «Мирний-21»

Перемогу отримав Олексій Гнатковський за роль Івана Довбуша у фільмі «Довбуш» режисера Олеся Саніна.

На нагороду в номінації «найкращий актор – виконавець головної ролі у повнометражному ігровому фільмі» були висунуті:

Костянтин Темляк за роль у фільмі «БожеВільні» режисера Дениса Тарасова;

Андрій Самінін за роль у фільмі «Мирний-21» режисера Ахтема Сеітаблаєва.

Сергій Стрельников за роль Олекси у фільмі «Довбуш» режисера Олеся Саніна.

Перемогу отримав Костянтин Темляк за роль у фільмі «БожеВільні» режисера Дениса Тарасова.

Перемогу в номінації «найкраща актриса повнометражного ігрового фільму» отримала Ірма Вітовська-Ванца за роль Ірини у фільмі «БожеВільні» режисера Дениса Тарасова.