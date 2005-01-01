У Великобританії опублікували список найпопулярніших горілок світу

На ключових позиціях у світовому рейтингу наша «Хортиця»

Суспільствоновини компаній, 15 червня5200
У Великобританії опублікували список найпопулярніших горілок світу
Millionaires club 2018

Британський журнал Drinks International опублікував щорічний рейтинг найуспішніших горілчаних брендів Millionaires club 2018. За його підсумками, вітчизняний бренд «Хортиця» увійшов до ТОП-3 найпродаваніших горілок світу, показав найбільшу динаміку зростання серед лідерів. Так, за останній рік світові продажі «Хортиця» збільшились на рекордні +8%.

Крім того, продемонструвавши стрімке збільшення показників у 2017-му, «Хортиця» стала найбільш швидкозростаючим горілчаним брендом серед вітчизняних конкурентів і найбільш популярною вітчизняною горілкою у світі.

Успіх «Хортиця» виробник пояснює використанням найкращої сировини – спирту нового покоління, джерельної води і авторських рецептур від метра горілчаного виробництва.

Нагадаємо, що до рейтингу Millionaires club 2018 включені найбільш популярні марки алкоголю, продажі яких перевищують 1 млн 9-літрових кейсів на рік, а місце визначається на підставі річного об’єму продажів бренду. Рейтинг відображає головні тенденції світового ринку алкоголю і є найбільш визнаним серед професіоналів.

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