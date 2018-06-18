У Верховній Раді назвали суму можливого штрафу за автомобіль на єврономерах

Верховна Рада України планує посилити контроль за ввезенням автомобілів на єврономерах

Штраф за порушення терміну перебування автомобіля, ввезеного тимчасово або в режимі транзиту, може досягати 170 тис. грн. Про це написала голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна в статті на «Економічній правді».

Відзначається, що за порушення строків транзиту і тимчасового ввезення автомобіля розміри штрафів будуть залежати від кількості днів перевищення встановлених строків.

Так, за один день прострочення вивезення транзитного авто з порушника буде стягнуто 170 грн, за три дні відстрочки вивезення тимчасово ввозиться машини - 850 грн, за місяць - 170 тис. грн.

Крім того, Южаніна зазначила, що зареєстровані законопроекти про обмеження автомобілів на єврономерах пропонують, що особа, яка ввезла в Україну автомобіль в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам або розкомплектовувати його.

Також буде заборонено використання такої машини у підприємницькій діяльності або для отримання доходу, наприклад, для роботи в таксі. За порушення встановлених правил передбачений штраф у розмірі 34 тис. грн.

Інша особа, яка всупереч встановленим правилам отримає транзитне або тимчасово ввозиться авто у володіння або користування також буде оштрафована.

За словами Южаніної, перша фіксація зазначених порушень працівниками Національної поліції передбачає стягнення з порушника 8,5 тис грн, повторна фіксація - 170 тис. грн, позбавлення права керування на рік і вилучення автомобіля.

За даними Державної фіскальної служби, на кінець січня 2018 на території України в цілому знаходиться майже 425,4 тис. автомобілів з іноземною реєстрацією. При цьому, з них понад 246,4 тис. автомобілів - незаконно.

Зауважимо, що раніше Южаніна заявляла, що вартість розмитнення авто на єврономерах складе від €1 тис. Пізніше вона зазначила, що законопроект про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації в Україні вже готовий.

У середині листопада в Кабміні заявили про наміри зобов'язати власників транспортних засобів, що тимчасово ввозяться в країну, ставити їх на облік протягом 10 робочих днів.