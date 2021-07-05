Група депутатів пропонує на державному рівні відзначити 80-річчя створення УПА

Група народних депутатів України зареєструвала проект постанови, який пропонує президентові надати звання Героя України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути таке звання Степану Бандері та Роману Шухевичу. Відповідні ініціативи містяться в проекті постанови №5721 «Про відзначення 80-річчя створення Української Повстанської Армії», яка опублікована на сайті парламенту.

Ініціаторами документу стали парламентарі від фракцій «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос», члени депутатських груп «Довіра», «За майбутнє» і позафракційні парламентарії.

Документ зазначається на сайті парламенту, як «наданий на ознайомлення» президентові.

Постанова пропонує надати звання Героя України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути його Степану Бандері і Роману Шухевичу. Також у документі надаються рекомендації Кабінету міністрів щодо створення організаційного комітету, розробки, затвердження та забезпечення виконання плану заходів з відзначення на державному рівні 80-річчя створення УПА.

Державному комітету телебачення і радіомовлення рекомендовано організувати тематичні теле- і радіопередачі та забезпечити висвітлення у ЗМІ заходів у зв'язку з відзначенням 80-річчя створення УПА.

Органам місцевого самоврядування також пропонують забезпечити увічнення пам’яті про боротьбу УПА за незалежність України та про борців за незалежність України у ХХ столітті.

Метою проекту є відзначення на державному рівні 80-річчя створення УПА та забезпечення належних організаційно-правових умов для такого відзначення.

Зазначимо, що ще третій президент Віктор Ющенко підписав укази про присвоєння звання Герой України Головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу та Провіднику ОУН Степану Бандері.

Однак при його наступнику на посаді голови держави Вікторі Януковичі через кілька місяців Донецький окружний адміністративний суд визнав їх незаконними і скасував. Вищий адміністративний суд України залишив у силі рішення донецького суду. Численні касаційні скарги на дані судові рішення залишені судом без задоволення.

Чинний президент Володимир Зеленський уникає прямої відповіді на питання про ставлення до особистості Степана Бандери.

14 жовтня 2022 року виповнюється 80 років з часу створення перших бойових загонів Української повстанської армії, яка вела збройну боротьбу за державну незалежність України проти окупаційних режимів.